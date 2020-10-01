Советник Асада отметила ключевую роль России в разгроме террористов в Сирии

Москва, 1 октября. Важную роль в разгроме террористов в Сирии сыграло решение России присоединиться к борьбе с терроризмом пять лет назад, заявила в интервью РИА Новости советник президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан. По ее словам, сирийской народ чрезвычайно благодарен России за помощь.

«То, что в 2015 году Россия начала действия наряду с сирийской армией, было чрезвычайно важно для разгрома террористических сил на значительной части территории Сирии. Мы ценим все жертвы, которые российские военные принесли Сирии на сирийской земле», — заявила она в пятую годовщину с начала военной операции РФ в Сирии.

Шаабан добавила, что борьба с терроризмом пока не окончена, так как отдельные районы Сирии все еще оккупированы Израилем, Турцией и США. По ее словам, сирийцы намерены сражаться, пока не освободят каждый дюйм сирийской земли.

30 сентября исполнилось пять лет с начала российской военной операции в Сирии, в ходе которой Вооруженные силы России помогли сирийскому народу освободить территорию республики от террористических группировок.