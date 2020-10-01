Путин и Макрон призвали прекратить огонь в Карабахе

Москва, 1 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщает официальный сайт правительства России, главной темой беседы стала обстановка в Карабахе.

«Владимир Путин и Эммануэль Макрон призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряжённости и проявлению максимальной сдержанности», — сообщает пресс-служба Кремля.

Оба лидера отметили, что конфликт в Нагорном Карабахе может быть улажен лишь политико-дипломатическими методами. Кроме того, как ожидается, будет сделано заявление от имени России, Франции и США с призывом незамедлительно прекратить огонь и возобновить переговорный процесс, пишет RT.

Франция, США и Россия являются сопредседателями минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября после того, как Азербайджан обстрелял территорию непризнанной республики. ФАН ведет текстовую трансляцию главных событий.