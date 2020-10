День четвертый: Карабах контратакует на юге, на севере идут тяжелые бои

Вот уже четвертый день продолжается противостояние вокруг Нагорного Карабаха, а перспектив для его завершения все нет. Telegram-канал «Южный ветер» рассказывает об итогах столкновений, складывающейся международной обстановке и перспективах перерастания конфликта в локальную войну в Закавказье.

Оперативная обстановка

В ночь на 30 сентября ВС Азербайджана продолжили нанесение огневого поражения по позициям Армии обороны Нагорного Карабаха, сосредоточив основные усилия на северном направлении.

Отмечалось интенсивное применение беспилотников над столицей Карабаха — Степанакертом, где ПВО армии обороны сбит БЛА израильского производства Harop, который помимо разведки также используется как камикадзе.

Элементы барражирующих боеприпасов Harop (производство: Израиль), сбитых средствами ПВО Армении. pic.twitter.com/eto0aYdpxh — SwankyStas (@StasSwanky) September 30, 2020

Примечательно, что в основном он применяется против систем ПВО, так что его появление в Степанакерте, на фоне имеющейся у Баку информации о переброске Арменией ЗРК С-300 в зону конфликта, случайностью явно не является.

В первой половине дня азербайджанская сторона при поддержке авиации и артиллерии предприняла очередную попытку продвинуться на северном направлении и блокировать Талыш.

Это видео с армянских позиций. #Армяне записали, как #азербайджанская артиллерия наносит интенсивные удары по их оборонительным позициям #карабах pic.twitter.com/zhYXOAPDds — Kavkaz Center (@newkc14) September 30, 2020

Однако, судя по отсутствию на данном направлении, успеха они не имели. Кроме того, азербайджанская сторона отрапортовала о продвижении в направлении Агдама, в центральной части линии соприкосновения, что выглядит очень сомнительно. Особенно учитывая скопление войск армии обороны на данном направлении в связи с наличием там прямой дороги на Степанакерт. В подтверждение, чуть позднее, уже формирования Нагорного Карабаха отрапортовали об успешных действиях на Мартунинском направлении, в ходе которых уничтожили одну и захватили три единицы бронетехники 181 мотострелковой бригады 2 армейского корпуса ВС Азербайджана. В том числе была продемонстрирована одна БМП-2 с бортовым номером 397.

На южном направлении сегодня активность проявляли формирования Нагорного Карабаха, которые перешли в контратаку неподалеку от границы с Ираном и, судя по применению в этом районе РСЗО «Град» со стороны ВС Азербайджана, смогли немного продвинуться.

Трагическая потеря штурмовика

Армянской стороной найдены обломки, потерянного вчера штурмовика Су-25 национальных ВВС. Судя по всему самолет заходил с территории Нагорного Карабаха. Отсюда напрашивается вывод, что вчера пара Су-25 ВВС Армении скрытно пыталась долететь на северный участок фронта Нагорного Карабаха, где шли довольно серьезные бои, либо перелететь на аэродром Степанакерта для оказания воздушной поддержки Армии обороны НКР в будущем. Однако после пересечения границы на них стал кто-то наводиться и пытался захватить. Возможно, это были дежурившие в небе Азербайджана самолеты F-16 ВВС Турции, возможно, азербайджанские МиГ-29. Также не исключаем и вариант с расчетом ПВО армии обороны Нагорного Карабаха. Су-25 соответственно начали уходить на территорию Армении, где один из самолетов был потерян.

Before the border meaning in Armenia. Just. pic.twitter.com/YPHEiEBJ6m — Nathan Ruser (@Nrg8000) September 30, 2020

Однако, причина остается неизвестной и, судя по тому, что Азербайджан и Турция до сих пор упорно не признают даже факт нарушения воздушного пространства, то версия с дружественным огнем выглядит очень даже возможной.

Международная обстановка

Как и следовало ожидать, несмотря на призывы Совета Безопасности ООН к Армении и Азербайджану немедленно сесть за стол переговоров, ничего не поменялось. Баку и Ереван наотрез отказались мириться, высказывая готовность идти до конца.

Совет Безопасности ООН призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе https://t.co/DhGb13lmPe pic.twitter.com/RjsbVKxEGX — Голос Америки (@GolosAmeriki) September 30, 2020

Россия продолжает занимать нейтральную позицию, пытаясь все-таки усадить обе стороны за стол переговоров. Сегодня Москва подтвердила готовность предоставить площадку для организации контактов по урегулированию конфликта, а глава МИД Сергей Лавров в очередной раз призвал стороны к незамедлительному прекращению огня.

❗ 30 сентября С.В.#Лавров провел раздельные телефонные разговоры с Министром иностранных дел Азербайджана @bayramov_jeyhun и Министром иностранных дел Армении @ZMnatsakanyan. Обсуждалось развитие ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. https://t.co/vFRBMkOZZK pic.twitter.com/WBdMRu1pjR — МИД России ???????? (@MID_RF) September 30, 2020

Также к прекращению огня призвал глава Евросовета Шарль Мишель в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Примечательно, что проведены они накануне саммита ЕС (1-2 октября).

Глава Евросовета начал переговоры с лидером Армений и Азербайджана.

Руководитель Европейского совета Шарль Мишель приступил к переговорам с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер - министром Армений Николом Пашиняном . это происходит наконуне саммита ЕС. — Светлана Колесова (@9QwPFj4FKUrEv81) September 30, 2020

На этом фоне все интереснее звучит риторика Франции. Сегодня лидер страны Эмманюэль Макрон заявил, что не намерен мириться с воинственной риторикой Турции и Париж еще сыграет свою роль в карабахском вопросе. Получается, что Макрон занял проармянскую сторону, по всей видимости, пытаясь таким образом решить разногласия с Анкарой и параллельно расширить свое влияние в Закавказье.

Турецкая поддержка

Турция заметно нарастила интенсивность ведения разведки вдоль границы с Арменией. При этом, стороной не обходит и российскую военную базу. Ежесуточно, в этих целях привлекаются не менее 2-3 беспилотников «Байрактар» или «Анка», а также 1-2 тактических разведчиков Beechcraft 640.

Remember when this probable Turkish UAV appeared to have crossed into #Armenia per tracker? Just a few days ago. #Turkey pic.twitter.com/r6xLnrCgqO — Houston Air Watch (@houstonairw) September 30, 2020

Кроме того, стало уже обыденным дежурство в районе Карса турецкого самолета ДРЛО и У Е-7Т.

#Turkish air force is clearly coordinating #Azerbaijan air force bombing runs against #Armenia.



Note the AWACS plane circling around in #Turkey air space and helping out with targeting in #Karabakh. pic.twitter.com/xvTUIaQNm6 — Sergey Bobkov (@sbobkov) September 30, 2020

На территории самого Азербайджана турецкие F-16 практически целый день дежурят в районе Мингечаурского водохранилища. И все это на фоне довольно воинственных заявлений президента Реджепа Эрдогана о необходимости продолжения наступательных действий до победного конца и готовности оказать любую поддержку Баку в случае открытого вмешательства Армении в конфликт.

Подытоживая необходимо отметить, что в Армении и НКР с 27 сентября введено военное положение и проводится мобилизация. Это значит, что страны переходят на военные рельсы, а вооруженные силы пополняются и разворачиваются до полных штатов. Аналогичные мероприятия проводятся и в Азербайджане с 28 сентября. Чем дальше будут идти эти процессы, тем сложнее будет усадить стороны за стол переговоров. По крайней мере до выполнения ими своих целей: у Азербайджана — это возвращение территорий Нагорного Карабаха, Армении — истощить Баку и заставить отказаться от операции.

При этом, судя по всему Азербайджан до сих пор не задействовал в боевых действиях и половины расположенных непосредственно у Нагорного Карабаха двух корпусов (всего их в ВС Азербайджана четыре). Поэтому задел для продолжения имеется, что с учетом ограниченных ресурсов формирований Нагорного Карабаха делает практически неминуемым прямое втягивание в конфликт Армении. А это уже совсем другая война с немного расширенным составом участников.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Южный ветер», чтобы получать еще больше аналитики и информации о событиях на Ближнем Востоке, Закавказье и Украине.