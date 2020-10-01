Впервые в истории сразу три российские команды сыграют в групповом этапе ЛЧ

Салоники, 1 октября. Впервые в истории сразу три российские команды вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Российский футбольный клуб «Краснодар» одержал победу в ответном матче против греческого ПАОК со счетом 2:1, выйдя в групповой этап Лиги чемпионов. Игра состоялась в рамках квалификационного раунда плей-офф, пишет ТАСС.

В первом матче краснодарская команда также одержала победу с точно таким же счетом.

Первый гол в матче был забит защитником греческого клуба Иоаннисом Михайлидисом на 73-й минуте в собственные ворота. Счет сравнялся через четыре минуты благодаря голу Омара Эль-Каддури. Еще через минут россияне вырвались вперед после успешной атаки Реми Кабеллы, пишет RT.

Отметим, что впервые в истории целых три российские команды будут играть в групповом этапе Лиги чемпионов: петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и «Краснодар». Распределение по группам состоится в этот четверг.