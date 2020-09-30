Политолог Икбаль Дюрре объяснил, почему Иран не допустит блокады Армении

Санкт-Петербург, 30 сентября. Политолог Икбаль Дюрре в эфире пресс-конференции медиацентра «Патриот» дал экспертную оценку поведения Ирана в ситуации возможной блокады Армении близлежащими государствами.

«Иран априори не допустит полной блокады Армении. Потому что после Турции самая активная страна, которая поддерживает Азербайджан — Израиль. Хотя бы по этой причине, Иран не пойдет на тот поступок, который в принципе облегчит задачи Израиля», — заявил специалист.

Эксперт отметил гибкость и непредсказуемость политики Ирана.

«Предсказать, как поступит Иран очень сложно. Возможно, в конце концов, он примет политику победителя. Но, в целом, это не будет отражать естественную позицию Ирана», — объяснил Дюрре.

По мнению политолога, в любом случае, Иран будет искать любую возможность для того, чтобы Армения сохранила свою силу и продолжила поддерживать баланс в регионе.