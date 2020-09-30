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Названа главная ошибка россиян, которые заразились коронавирусом

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Названа главная ошибка россиян, которые заразились коронавирусом

Москва, 30 сентября. Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал главную ошибку, которую совершают заболевшие коронавирусной инфекцией россияне. Как заявил специалист в эфире радиостанции НСН, это нежелание обращаться к врачам в случае заболевания.

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет», — напомнил Зуев.

Он призвал россиян не заниматься самолечением. Зуев напомнил, как можно понять, что речь идет именно о коронавирусе – основным симптомом этого заболевания является отсутствие обоняния. Однако это может говорить также о гриппе или ОРВИ.

Как добавил вирусолог Анатолий Альштейн, людям с легкими случаями коронавируса стоит лечиться на дому, если есть лекарства и возможность полноценно изолироваться. Однако сначала важно точно понять, идет ли речь о коронавирусной инфекции или же ОРВИ. Для этого необходимо провести тест, который сделает вызванный на дом врач, взяв мазок из носа и глотки, пишет RT.

В последние дни число случаев коронавируса в России растет, и глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, могут ли в стране ввести новые ограничения из-за пандемии. Она отметила, что в шести из восьми округов не наблюдается существенных изменений в цифрах по коронавирусу. При это в двух, в частности — Центральном округе, есть рост. 

Ранее сообщалось, что на 30 сентября в России выявлено 1 176 286 случаев COVID-19. Скончались более 20,7 тысяч пациентов, свыше 958 тысяч вылечились.

Источник: Радиостанция НСН
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