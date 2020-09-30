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Ереван опроверг заявления Баку об уничтожении восьми армянских «Градов»

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Ереван опроверг заявления Баку об уничтожении восьми армянских «Градов»

Ереван, 30 сентября. Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявления Азербайджана об уничтожении нескольких реактивных систем залпового огня «Град», принадлежащих Нагорно-Карабахской Республике. Его слова приводит РИА Новости.

Министерство обороны Азербайджана ранее выступило с заявлением, в котором сообщило об уничтожении восьми систем «Град» на линии соприкосновения в Карабахе.

«Это абсолютная ложь», — прокомментировал заявление Баку Ованнисян.

Ситуация в Нагорном Карабахе снова обострилась после того, как 27 сентября Азербайджан обстрелял населенные пункты непризнанной республики. Напомним, Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию событий в Нагорно-Карабахской Республике.

Ереван опроверг заявления Баку об уничтожении восьми армянских «Градов»

Источник: РИА Новости
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