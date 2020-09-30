Военный эксперт Рожин спрогнозировал судьбу Армении без союза с Россией

Санкт-Петербург, 30 сентября. Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире объяснил пресс-конференции медиацентра «Патриот» объяснил, почему Армении нельзя лишаться союзника в лице России.

«Если военный конфликт примет долгосрочный характер, и боевые действия будут идти не несколько дней или неделю, а несколько недель или даже месяцев, то ресурсное превосходство Азербайджана и Турции рано или поздно скажется. Поэтому, если смотреть даже на соседей Армении, то мы видим недружественную Турцию, видим Азербайджан. Соответственно, Россия остается единственным гарантом того, что Армению не завоюют», — заявил Рожин.

По мнению эксперта, политика, направленная на выход из ОДКБ — самоубийственная для Армении в текущих перспективах.

«Естественно, сейчас война локализована Карабахом. Если Армения почувствует, что начинает проигрывать военный конфликт в Карабахе и начнет наносить удары по азербайджанской нефтяной инструкторе, то естественно, война распространиться и на территорию остальной Армении в системном порядке. Плюс, могут быть удары со стороны турецкой границы», — сообщил специалист.

Эксперт добавил, что НАТО в этом случае может просто закрыть глаза, как и на многие другие объективные действия Турции.