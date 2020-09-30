Мантуров назвал рассуждения о запасах «Новичка» в РФ глупостью

Москва, 30 сентября. Рассуждения о запасах «Новичка» в России являются глупостью, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Его слова приводит РИА Новости.

Журналисты спросили Мантурова, может ли Москва предоставить в ОЗХО доказательства об отсутствии в стране вещества «Новичок» в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным.

«Слушайте, ну, эту глупость даже уже не хочется обсуждать. Мы это уже «проехали» все, всю историю. Если людям заняться нечем, соответственно, им нужна повестка какая-то», — ответил Мантуров.

Навальному стало резко плохо на борту самолета рейса Томск — Москва, лайнер экстренно приземлился в Омске. Затем «активист» проходил лечение в немецкой клинике «Шарите», на чем настаивали родственники блогера.

Немецкие врачи утверждают, что блогер якобы был отравлен боевым веществом класса «Новичок», однако доказательств предоставлено не было. Российские медики провели все необходимые исследования, но следов отравления в организме блогера не нашли. По словам немецких специалистов, Навальный сможет полностью выздороветь и восстановиться.

Отметим, что Москва строго соблюдает все обязательства в рамках ОЗХО. В 2017 году Россия завершила уничтожение всех имевшихся на территории страны запасов химического оружия, это подтверждено Организацией по запрещению химического оружия.