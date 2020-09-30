Политолог Рожин считает, что Армения поплатилась за антироссийскую риторику

Санкт-Петербург, 30 сентября. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин не исключает, что причиной возобновления конфликта в Нагорном Карабахе является поворот внешнеполитического курса Армении в сторону Евросоюза. Об этом он заявил в эфире медиацентра «Патриот».

«Переворот, произошедший два года назад, привел к тому, что армянское руководство начало делать разные недружественные заявления в адрес России, произошло преследование сотрудников ОДКБ и политиков, дружественных России. Естественно это не укрепляло партнерские отношения Армении и России», — отметил Борис Рожин.

Подливают масло в огонь конфликта, по словам эксперта, натовские партнеры Грузия и Украина. Грузия по традиции проводит недружественную политику к России, однако, по его мнению, закрытие воздушного коридора особых проблем для самолетов России не создает, потому что для доставки грузов в Армению используется иранский коридор.

«Действия Грузии обусловлены давлением США, которые таким образом пытаются создать дополнительные трудности проведению российской политики в карабахском конфликте», — заявил Рожин.

Что касается Украины, то эксперт напомнил, что она уже втягивалась в кавказские конфликты, поставляя оружие Грузии во время войны в Южной Осетии, в том числе системы ПВО со своими расчетами.

«Касательно Армении позиция Украины определяется тем, что Армения фактически признает присоединение Крыма к России — то есть она голосовала в ООН так, как не хотелось Украине. Армения она принимает сторону России, значит она противник Украины — эта логика влияет на украинскую позицию. При этом иронично смотреть на то, как армянин Арсен Аваков осуждает армянское руководство за Карабах и действия против Азербайджана. То есть это не национальный признак, а политическая линия украинского руководства», — пояснил Борис Рожин, порекомендовав армянским активистам перенаправить свой патриотический пыл с главного редактора телеканала RT Маргарины Симонян на министра внутренних дел Украины.

Однако главным фактором разразившегося армяно-азербайджанского конфликта эксперт считает все-таки политику руководства Турции, которая использует силовой элемент для укрепления своих позиций в рамках региона, в том числе и на Кавказе.