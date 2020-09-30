Ереван заявил о гибели 23 армянских военных в зоне карабахского конфликта

Ереван, 30 сентября. Армянская сторона за сутки потеряла 23 человека в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает единый информационный центр Армении, передает РИА Новости.

«За последние сутки армянская сторона потеряла убитыми 23 человека. Общее число погибших с начала ведения боевых действий составило 104 человека», — говорится в сообщении.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются масштабные боевые действия между Арменией и Азербайджаном.

Территориальный спор между Баку и Ереваном продолжаются более 30 лет. В 1991 году жители Нагорного Карабаха провозгласили независимость от Азербайджана. Позднее азербайджанская сторона попыталась силой вернуть регион под свой контроль, что привело к масштабному вооруженному противостоянию с Арменией. В 1994 году Баку и Ереван при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако периодически в Нагорном Карабахе возникали боестолкновения.

Федеральное агентство новостей следит за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и ведет текстовую трансляцию с места событий.