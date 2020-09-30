Понасенков: Федеральное телевидение — преступление против общества

Санкт-Петербург, 30 сентября. На пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Грубость и пошлость российского телевидения» историк, российский публицист, телеведущий Евгений Понасенков дал экспертную характеристику деятельности российских каналов.

«Большая часть программ на федеральных каналах — преступление против общества, против всех людей нашей страны. Потому что человек — это то, что он поглощает глазами и ушами. То, что льется из федеральных каналов, у которых есть ресурсы внедрения информации в общество — это тупость невероятная, пошлость, бездарность, которую необходимо немедленно останавливать», — заявил Понасенков.

По мнению российского публициста, бороться с пошлостью на телевидении необходимо при помощи отказа от финансирования со стороны государства.

«Рекламные деньги составляют максимум 15% от того, что необходимо на эксплуатацию студии, на оплату времени вещания на федеральном канале и так далее. И более 80% — то, что платит государство из нашего кармана», — объяснил телеведущий.

Евгений Понасенков также прокомментировал деятельность общероссийских каналов.

«К сожалению, на канале «Культура» нет культуры. Советские передачи о культуре, о кино, о музыке — это фейерверк и карнавал, в сравнении с тем замшелым и скучным, бессмысленном, лишенном поэзии и музыкальности содержания, так называемого, канала «Культура», — отметил эксперт.

В связи с этим, российский публицист подчеркнул, что общества в России не существует.