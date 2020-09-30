Эксперты призвали спасать сбережения от доллара из-за грядущего обвала

Вашингтон, 30 сентября. Ведущие финансовые эксперты уверены, что доллар не сможет выстоять под воздействием внешних факторов и отправится в «крутое пике» уже в 2021 году, передает «ПолитРоссия».

Ранее во время своего выступления на конференции Fox Business финансист Питер Шифф заявил, что в скором времени США предстоит столкнуться с крупным экономическим кризисом, из-за которого американская валюта значительно потеряет в цене. С ним согласился и другой экономический эксперт, сотрудник Йельского университета Стивен Роуч, который выразил уверенность, что уже в 2021 году доллар потеряет около 35% от своей стоимости.

Американская валюта попросту не сможет выдержать ударов от сложной экономической ситуации, которая возникнет в США. Кроме того, доллару предстоит столкнуться с соперничеством других мировых валют — евро и юаня, которые могут занять лидирующие места в международном экономическом пространстве.

Кроме того, воздействие на доллар окажет резкое увеличение дефицита бюджета США, который способен преодолеть отметку в 16% от ВВП. Однако Федеральная резервная система не сгладит последствия, а лишь усугубит кризис за счет политики нулевых процентных ставок и таргетирования средней инфляции в 2 %.

«Это оказывает еще большее давление на падающий доллар, как на клапан выхода из быстро ухудшающегося макроэкономического дисбаланса Америки. Падение доллара только началось», — заявил Роуч.

Другой финансовый аналитик Келвин Тей заявил, что доллар уже не просто «падает, а готовится рухнуть», но, несмотря на это, золото продолжит расти в цене. Уже к концу 2020 года цена драгоценного металла может вновь преодолеть отметку в две тысячи долларов за унцию. Он уверен, что на данный момент золото — является лучшей инвестицией, которая позволит снизить риски надвигающегося кризиса.

Ранее генеральный директор компании «Полюс» Павел Грачев рассказал о новой стратегии, с помощью которой Россия сможет без каких-либо последствий пережить новый этап «ценового ралли золота».