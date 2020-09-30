В Роспотребнадзоре озвучили сроки выхода России на плато по коронавирусу

Москва, 30 сентября. Россия может достичь плато заболеваемости коронавирусом через пару недель. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА Новости.

«Может быть, уже через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня», — пояснила она.

По ее словам, сроки выхода на плато по численности заразившихся коронавирусной инфекцией зависит от уровня сознательности россиян. Пшеничная подчеркнула, что соблюдение гражданами санитарно-эпидемиологических мер позволит остановить рост заболеваемости.

Стоит отметить, что за минувшие сутки в России было зафиксировано более 8,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии на территории РФ зарегистрировано 1,1 миллиона случаев, 20 тысяч человек скончались. Более 958 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.