Путин подписал указ о проведении осеннего призыва в армию

Москва, 30 сентября. Президент России Владимир Путин подписал закон об осеннем призыве в армию, сообщила пресс-служба Кремля.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2020 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу», — говорится в тексте указа, подписанного российским президентом.

Как сообщается, в рамках осеннего призыва планируется призвать 128 тысяч человек. Правительство страны, органы исполнительной власти субъектов РФ и призывные комиссии уже получили распоряжение обеспечить выполнение всех мероприятий, связанных с призывом.

Также Путин распорядился уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек.

Напомним, что весенний призыв этого года в российскую армию успешно завершился в июле, несмотря на пандемию коронавируса. В войска было направлено 135 тысяч новобранцев, сообщило Министерство обороны РФ. В министерстве отметили, что в ходе призыва органы военного управления совместно с исполнительными властями российских регионов приняли беспрецедентные меры. Благодаря им удалось полностью исключить проникновение коронавирусной инфекции в воинские части РФ.