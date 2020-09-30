Азербайджан заявил, что РФ предложила посредничество между Баку и Ереваном

Баку, 30 сентября. Россия готова выступить в роли посредника для снижения напряженности между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана, передает РИА Новости.

В ведомстве напомнили, что 30 сентября состоялись телефонные переговоры между главами МИД России и Азербайджана Сергеем Лавровым​​​ и Джейхуном Байрамовым.

«Лавров выразил обеспокоенность по поводу напряженности в регионе и подчеркнул важность достижения прекращения огня. Он предложил посредничество России в усилиях по снижению напряженности как в национальной роли, так и с другими сопредседателями Минской группы», — говорится в сообщении.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились боестолкновения между армянскими и азербайджанскими военными. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.

Противоречия между Баку и Ереваном из-за Нагорного Карабаха продолжаются более 30 лет. В 1991 году жители региона провозгласили независимость от Азербайджана, после чего Баку попытался восстановить контроль над регионом с помощью военной силы, однако это привело к масштабному конфликту с Арменией. В 1994 году Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако периодически в Нагорном Карабахе вспыхивали боевые действия.

Федеральное агентство новостей следит за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и ведет текстовую трансляцию с места событий.