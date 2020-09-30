Радио Sputnik снова заняло первую строчку рейтинга цитируемости СМИ

Москва, 30 сентября. Радио Sputnik снова заняло первую строчку рейтинга цитируемости российских СМИ. Об этом свидетельствует обновленная статистика, опубликованная на портале компании «Медиалогия».

Радио Sputnik вернулось на позиции лидера цитируемости в СМИ среди радиостанций спустя небольшой перерыв. С начала года до апреля 2020 года оно возглавляло рейтинг. И в августе вернулось вновь, его индекс составил 416,38. Также в тройку лидеров попали «Говорит Москва» (352,14) и «Эхо Москвы» (317,19).

Портал радио Sputnik работает с лета 2019 года. Здесь ведутся прямые эфиры радиостанций, а также можно найти ранее опубликованные материалы. На сайте представлены новости, аналитика, авторские материалы о ключевых событиях России и мира. Ежедневно на радио Sputnik ссылаются популярные российские СМИ.

РИА Новости уже четыре года подряд не уступает своих позиций и находится на верхней строчке рейтинга среди цитируемых информационных агентств в социальных сетях, его индекс составил 835 364. За ним идет ТАСС – 219 834 и Интерфакс (149 908).

Рейтинг цитируемости в социальных медиа зависит от количества ссылок на СМИ, размещенных пользователями на своих страницах в соцмедиа.