Джигурда рассказал о планах работы на телеканале «Культура»

Санкт-Петербург, 30 сентября. На пресс-конференции медиацентра «Патриот», посвященной обсуждению грубости и пошлости российского телевидения, актер, сценарист, кинорежиссер, шоумен, исполнитель песен, поэт Никита Джигурда рассказал свое мнение о продуктах телевидения и о попытке сотрудничества с одним из телеканалов.

«Когда-то я предлагал телеканалу «Культура» свое сотрудничество. Программа «Игра в бисер», отдельно существует и никак не влияет ни на молодняк, ни на жизнь. Я считаю, что нужно приводить новые формы, поэтому я готов был это сделать. Но, руководство канала считает, что «Игра в бисер» не должна меняться», — сообщил шоумен.

Российский актер также объяснил, какие изменения хотел бы внести в жизнь телевидения.