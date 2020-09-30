Власти Москвы объяснили необходимость продления каникул для школьников

Москва, 30 сентября. Введение 16-дневных каникул для школьников Москвы связано с ростом заболеваемости коронавирусом среди детей в столице. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, передает ТАСС.

По ее словам, после начала учебного года был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом среди детей, поэтому власти столицы решили продлить школьные каникулы.

«Срок каникул в 16 дней был определен неслучайно — это даже чуть больше инкубационного периода коронавируса, который составляет 14 дней. Важно отметить, что это плановые каникулы для 64% школьников, только они увеличатся на одну неделю», — пояснила Ракова.

24 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице. Позднее мэр рекомендовал руководителям предприятий перевести своих сотрудников на удаленный режим работы, а также обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на рабочих местах.