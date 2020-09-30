Историк Понасенков отправил Венедиктова назад в школу

Санкт-Петербург, 30 сентября. Российский публицист, историк и телеведущий Евгений Понасенков призвал не слушать бредни главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова относительно конфликта в Нагорном Карабахе, а также посоветовал ему снова пойти в школу.

Эксперт принял участие в пресс-конференции на тему «Глупость и пошлость на российском телевидении. Почему государство финансирует оглупление нации», которая состоялась 30 сентября на площадке Медиагруппы «Патриот».

Понасенков отметил, что в оценке армяно-азербайджанского конфликта необходимо руководствоваться соображениями здравого смысла и обращаться к фактам исторической науки.

«Как историк могу сообщить однозначно, что это армянская территория. Это редчайший случай в мировой истории, когда более двух тысяч лет один этнос находится на определенной территории. Нагорный Карабах в свое время был оккупирован турецкими бандитами. Но это не значит, что украденное им принадлежит. Конечно, сегодня все усложнилось и не все однозначно, но могу сказать точно: тот, кто начинает конфликт, войну тот в ответственности за трупы и разрушения. В данном случае войну начал Азербайджан при очевидной поддержке Эрдогана», — пояснил он.

По мнению историка, внутриполитическая ситуация в Армении никак не может рассматриваться причиной возобновления конфликта.

«Это не проблема последних десятилетий, она более глубокая и уходит корнями в последние 100 лет. Никакие разногласия с Россией или заигрывания с Европой не могли бы остановить агрессию зарвавшегося турецкого руководства», — считает Понасенков.

В связи с этим ему кажутся смешными заявления Алексея Венедиктова о том, что Азербайджан якобы воюет за свою территорию, которая ранее входила в состав Азербайджанской АССР.

«Венедиктов совершенно не ценит человеческую жизнь — он игнорирует тот факт, что инициатором войны выступает Азербайджан. Он также не знает, что эти территории стали азербайджанскими незаконно, потому что советское правительство, тогда ни кем еще в мире не признанное, решило подарить армянскую территорию Азербайджану при пособничестве турецких бандитов. Стороны, которые осуществляли эту передачу территорий, юридических прав на это не имели. Венедиктов много лет был учителем истории в школе, а для мужика это тяжело психологически: он неудачник, и этот комплекс сохраняется много лет. Он не понимает, что есть история двух тысяч лет, он видимо, этого не проходил, ограничился Советской энциклопедией за последние 100 лет, а дальше не заглядывал», — пояснил эксперт.

Кроме того, Понасенков призвал не слушать бредни бывшего школьного учителя Венедиктова, посоветовав ему снова пойти в школу, но только не учителем, а учеником.