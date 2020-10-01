Чиновник Минтранспорта ПНС арестован за коррупцию

Триполи, 30 сентября. Генеральная прокуратура арестовала по обвинениям в коррупции чиновника Министерства транспорта так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщил ливийский канал «218».

Режим главы ПНС Файеза Сарраджа продолжает кампанию по аресту должностных лиц, которые, по версии правоохранительных органов, замешаны в денежных хищениях из бюджета. Следственный отдел Генпрокуратуры 30 сентября выдал орден на задержание начальника Комитета по утилизации автомобилей, находящихся в общественной собственности.

Как уточняет «218», первые аресты и допросы в рамках антикоррупционной программы прошли в воскресенье, 27 сентября. По запросу Генпрокуратуры полиция начала проверку в отношении мэра муниципалитета Бани Валид и взяла под стражу сотрудника Аудиторского бюро. Позднее правоохранительные органы задержали заведующего канцелярией Министерства самоуправления ПНС Салиха Саклюли, директора Управления счетами при Минфине ПНС, а также заместителя министра образования Аделя Джума Варфалли.

Массовым арестам предшествовали многочисленные народные митинги, которые прошли во многих районах, оккупированных ПНС. Ливийцы, уставшие от тяжелейших условий жизни и беспредела «властей» режима, потребовали от Сарраджа и его сторонников избавиться от коррупции, решить социальные проблемы и выдворить из страны иностранных наемников. Однако «руководство» ПНС не пошло навстречу демонстрантам — митинги протестные акции были подавлены с особой жестокостью и с применением тяжелого вооружения.