Джигурда заявил, что из-за него Малахова уволили с Первого канала

Санкт-Петербург, 30 сентября. Шоумен и музыкант Никита Джигурда заявил, что из-за него телеведущий Андрей Малахов уволился с Первого канала. Об этом он сказал на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Джигурда рассказал о работе ток-шоу федеральных каналов. По его словам, в СМИ появляются «грязные фейки», а затем известный человек приходит на шоу, чтобы оправдаться.

«На меня не было заведено ни одного уголовного дела, но в ток-шоу говорили, что я изнасиловал, подделал завещание, что меня вот-вот посадят, что я наркоман. Они применяют бесчеловечные приемы», — объяснил музыкант.

По мнению Джигурды, на федеральных каналах «творится безнаказанность».

«Три или четыре года назад я подавал заявление в суд на такие ток-шоу. После моего заявления и заявления олимпийской чемпионки Марины Анисиной, Андрея Малахова уволили с Первого канала и перевели на другой», — заявил артист.

Но на суде «нереально» что-то доказать. По его словам, продюсеры отказываются от услуг фирм-однодневок, которые делают эти шоу.

«На суде говорят, что все были наказаны, уволены. В случае с Андреем Малаховым была уволена вся команда. Малахов и Галькович были переведены на «Россию», — добавил Джигурда.

Артист подчеркнул, что в полиции лежит куча заявлений на создателей ток-шоу.