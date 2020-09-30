Советница Асада обвинила Анкару в разжигании вражды между Ереваном и Баку

Дамаск, 30 сентября. Турция активно разжигает конфликт между Арменией и Азербайджаном с целью усилить свое международное политическое влияние, заявила Бусейна Шаабан, советница президента Сирии Башара Асада, в интервью РИА Новости.

Она отметила, что происходящее в настоящий момент в Нагорном Карабахе наглядно демонстрирует активную враждебную провокацию со стороны Турции.

«Заявление (президента Турции Тайипа. — Прим. ФАН) Эрдогана показывает, что они поддерживают провокацию этого конфликта между Азербайджаном и Арменией», — сказала Шаабан.

Советница Асада считает, что Анкара, подогревая внимание к конфликту и наращивая свое влияние, стремиться к упрочнению своих позиций на международной арене. Напомним, что такая политика идет вразрез с первой статьей Североатлантического договора — то есть Эрдоган нарушает устав НАТО.

Бои в Нагорном Карабахе начались в воскресенье утром, 27 сентября. В связи с этим в Азербайджане, Армении и НКР было введено военное положение и объявлена мобилизация. Данные об убитых и раненых передают обе стороны конфликта. ФАН следит за развитием событий в режиме онлайн.