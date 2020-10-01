Ливийские власти планируют исправить дисбаланс уровня доходов госслужащих

Тобрук, 30 сентября. Глава Временного правительства Ливии Абдалла ат-Тани направил просьбу о рассмотрении изменения размера заработной платы для государственных служащих, сообщает AlSaaa24.

Ат-Тани сегодня обратился к руководителю Палаты представителей Агиле Салеху, чтобы исправить перекос между уровнем доходов ливийских госслужащих. Как сообщает издание AlSaaa24, данное предложение было подготовлено спецкомитетом и сформировано еще 24 сентября 2019 года. В итоге этот проект был одобрен и рекомендован к внесению в виде поправок в закон №15 от 1981 года.

Издание отмечает, что документом предписано откорректировать дисбаланс в заработной плате между чиновниками, сотрудниками государственного сектора и теми работниками, у кого доход регулируется нормативными актами.

Напомним, что после проведения межливийских переговоров в североафриканском государстве было предложено создание административного центра в городе Сирт. Помимо реорганизации правительственных органов страны, руководители властей изменяют законодательство таким образом, чтобы оно максимально служило на благо своего народа.