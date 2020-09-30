Телеведущий Понасенков предложил сделать платным российское ТВ

Санкт-Петербург, 30 сентября. Российский публицист, историк и телеведущий Евгений Понасенков предложил прекратить финансирование телеканалов за счет государства из-за низкого качества программ. Об этом Понасенков заявил на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».
По мнению Понасенкова, контент большинства телеканалов могут смотреть только «недалекие» люди. Прежде всего это касается ток-шоу.
«Нужно отключить их от финансирования. Это ошибочное мнение, что в бюджете телеканалов рекламные деньги составляют большой процент. Максимум они дают 15% бюджета на то, что необходимо для вещания. 85% платит государство из нашего кармана на эту мерзость», — сказал публицист.
При этом Понасенков считает, что на телеканале «Культура» тоже нет достойных программ.
«Мы критиковали СССР, что там было скучно. Но советские передачи о культуре: музыке, кино, театре — это был фейерверк в сравнении с тем замшелым, скучным, бессмысленным, лишенным поэзии и музыкальности содержанием так называемого канала «Культура», — отметил эксперт.
Сам публицист пользуется платными интернет-ресурсами и не смотрит российское ТВ. Для россиян, которые хотят смотреть ток-шоу, телевидение можно сделать платным, считает он.
«Ни один нормальный человек, который зарабатывает деньги, никогда не заплатит за малаховские бредни. Это смотрят несчастные бабки и дедки из провинции, домохозяйки, которые сами за это никогда не заплатят. Им вдалбливают в голову, они становятся совсем дебильными, с ними можно делать все, что угодно. Если вы хотите определенный контент, вы должны за него заплатить, а не государство должно дарить этот дебилизм за наши деньги», — сказал Понасенков.