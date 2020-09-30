Телеведущий Понасенков предложил сделать платным российское ТВ

Санкт-Петербург, 30 сентября. Российский публицист, историк и телеведущий Евгений Понасенков предложил прекратить финансирование телеканалов за счет государства из-за низкого качества программ. Об этом Понасенков заявил на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

По мнению Понасенкова, контент большинства телеканалов могут смотреть только «недалекие» люди. Прежде всего это касается ток-шоу.

«Нужно отключить их от финансирования. Это ошибочное мнение, что в бюджете телеканалов рекламные деньги составляют большой процент. Максимум они дают 15% бюджета на то, что необходимо для вещания. 85% платит государство из нашего кармана на эту мерзость», — сказал публицист.

При этом Понасенков считает, что на телеканале «Культура» тоже нет достойных программ.

«Мы критиковали СССР, что там было скучно. Но советские передачи о культуре: музыке, кино, театре — это был фейерверк в сравнении с тем замшелым, скучным, бессмысленным, лишенным поэзии и музыкальности содержанием так называемого канала «Культура», — отметил эксперт.

Сам публицист пользуется платными интернет-ресурсами и не смотрит российское ТВ. Для россиян, которые хотят смотреть ток-шоу, телевидение можно сделать платным, считает он.