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«Огурчик» Петросян удивил подписчиков энергичной тренировкой в спортзале

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«Огурчик» Петросян удивил подписчиков энергичной тренировкой в спортзалеМосква, 30 сентября. Юморист Евгений Петросян удивил своих Instagram-подписчиков роликом с интенсивной тренировки в спортзале. Они заявили, что в свои 75 артист выглядит как «огурчик» и даже способен дать фору Арнольду Шварценеггеру.

В среду в своем профиле в соцсети Петросян выложил видео с фрагментами своего очередного занятия лечебной физической культурой (ЛФК). Он признался, что не отличается спортивными успехами и поблагодарил тренера за терпение.

«Со мной занимается кандидат медицинских наук Роман Стерхов. Спортсмен я незнатный, поэтому спасибо ему за долготерпение. Правда, нагрузки он стал мне увеличивать чаще. Так что, сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь!» — сообщил он в публикации. 

Однако фолловеры с самокритикой Петросяна не согласились. В комментариях они поспешили заверить артиста, что его физподготовка достойна похвал.

«Вот это молодец!!» — заявила umilenie7. 

«Вот это молодец! Восхищаюсь», — призналась verkhutinainna. 

«Евгений Ваганович, какой вы молодец, так держать !!!» — призвала юмориста irinapodshivalova9.

«Ого! Огурчик!» — воскликнула marina_bochica. 

«Молодец Ваганыч!» — похвалила Петросяна tauekellana. 

«Скоро Ваганович станет круче Шварценеггера», — предупредил pafnuty777. 

«Во дает», — поразился tatyana_shch07. 

«Что дед творит!» — поддержала предыдущего комментатора masha_stepan_36.

Одна из подписчиц предположила, что своим телом юморист занялся из-за молодой супруги. 

«В тренажерный зал ради молодой жены записался», — написала daryapotekhinaa.

Петросян на комментарии не ответил, но с ними ознакомился, поскольку поставил на многие отметку «нравится».

Источник: Instagram
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