«Огурчик» Петросян удивил подписчиков энергичной тренировкой в спортзале

Москва, 30 сентября. Юморист Евгений Петросян удивил своих Instagram-подписчиков роликом с интенсивной тренировки в спортзале. Они заявили, что в свои 75 артист выглядит как «огурчик» и даже способен дать фору Арнольду Шварценеггеру.

В среду в своем профиле в соцсети Петросян выложил видео с фрагментами своего очередного занятия лечебной физической культурой (ЛФК). Он признался, что не отличается спортивными успехами и поблагодарил тренера за терпение.

«Со мной занимается кандидат медицинских наук Роман Стерхов. Спортсмен я незнатный, поэтому спасибо ему за долготерпение. Правда, нагрузки он стал мне увеличивать чаще. Так что, сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь!» — сообщил он в публикации.

Однако фолловеры с самокритикой Петросяна не согласились. В комментариях они поспешили заверить артиста, что его физподготовка достойна похвал.

«Вот это молодец!!» — заявила umilenie7. «Вот это молодец! Восхищаюсь», — призналась verkhutinainna. «Евгений Ваганович, какой вы молодец, так держать !!!» — призвала юмориста irinapodshivalova9. «Ого! Огурчик!» — воскликнула marina_bochica. «Молодец Ваганыч!» — похвалила Петросяна tauekellana. «Скоро Ваганович станет круче Шварценеггера», — предупредил pafnuty777. «Во дает», — поразился tatyana_shch07. «Что дед творит!» — поддержала предыдущего комментатора masha_stepan_36.

Одна из подписчиц предположила, что своим телом юморист занялся из-за молодой супруги.

«В тренажерный зал ради молодой жены записался», — написала daryapotekhinaa.

Петросян на комментарии не ответил, но с ними ознакомился, поскольку поставил на многие отметку «нравится».