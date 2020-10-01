Для любительниц экспериментировать с длиной и формой ногтей в домашних условиях рано или поздно встает вопрос, как же cнимать всю эту красоту? И нужно ли специально ухаживать за ногтями после наращивания? Как снять наращенные ногти без вреда своим собственным? Наш эксперт в области маникюра и педикюра, владелица салона сети Wax&Nails Анна Шевчук делится секретами домашней процедуры.

Как снять наращенные ногти дома, не навредив собственным?

Конечно, салон — место, которое больше подходит для подобных манипуляций. Однако можно снять наращенные ногти дома самой.

«Правда, это тоже займет достаточно много времени. В салоне процедура длится около 15-20 минут, а дома она может занять и до 60 минут, в зависимости от толщины наращенного слоя», — комментирует Анна Шевчук.

Для снятия понадобится жесткая твердая пилка. Начать нужно с аккуратного спиливания длины, а затем следует перейти на поверхность ногтя и начать спиливать верхний слой.

«Рекомендую не усердствовать со спиливанием гелевого покрытия и не убирать слой до самого ногтя, потому что есть вероятность повредить свой природный ноготь. В результате такой ноготь долго будет тонким и может крошиться», — предупреждает эксперт.

Собеседница ФАН отмечает, что лучше оставить немного геля. Кроме того, лучше не использовать жидкость для снятия лака. Хотя некоторые производители и заявляют, что их продукт легко снимает любые покрытия, это, как правило, лишь маркетинговый ход. Те дамы, у которых уже есть опыт домашнего снятия наращенных ногтей, точно знают, что эффекта не будет и после часа сидения с ногтями, обернутыми фольгой. Разумеется, для того, чтобы во всех подробностях выяснить, как в домашних условиях снять наращенные ногти, вы можете проверить это утверждение сами, но, скорее всего, в итоге возьметесь за пилку.

Как снять наращенные ногти в домашних условиях?

Продолжая разговор о том, как снять гелевые ногти в домашних условиях, наш эксперт настаивает, что снимать гель-лак рекомендуется все же в салоне. Если же такой возможности нет, то стоит отнестись к этой процедуре серьезно, так как можно надолго сделать свои ногти непривлекательными и ослабленными.

Как снять наращенные ногти гелем

Нам понадобится пилочка средней жесткости, мягкий бафик и обязательно лечебный лак.

Сначала с помощью пилки следует снять основной слой, а затем провести аккуратную полировку бафиком. Здесь работает та же рекомендация: не снимать гелевый слой до конца, а оставить примерно 0,2 мм базы, что позволит сохранить ноготь целым.

Во время процедуры не стоит использовать жидкости, так как их длительное воздействие может вызывать раздражение кожи. А к пилке все равно придется прибегнуть. Также ацетон хорошо впитывается в ногтевую пластину, из-за чего она становится сухой и ломкой, так как ацетон забирает влагу.

Стоит ли обзавестись специальным аппаратом тем, кто любит наращенные ногти?

Процесс снятия покрытия с ногтей может быть утомительным. Снимать гель приходится пилкой вручную. Чтобы сократить время и ваши усилия, можно приобрести специальный аппарат. Как правило, любительницы домашних процедур приобретают для этих целей непрофессиональные аппараты, которые есть в наличии в любых специализированных интернет-магазинах. Здесь все зависит от вас и ваших возможностей, в том числе финансовых. Профессиональный аппарат для дома покупать не рекомендовано, дело здесь не только в высокой цене, но и в умении пользоваться им. Профессиональным оборудованием можно нанести вред естественным ногтям, на рассчитав сил.

Особенности снятия акриловых ногтей в домашних условиях

Акриловые наращенные ногти выглядят максимально естественно и, по мнению многих мастеров маникюра, способствуют укреплению собственных ногтей. Но если вы зададите вопрос о том, как снять акриловые ногти в домашних условиях, то получите категоричное — «никак»! Ведь акрил — очень крепкий материал. Пошагово рассмотрим, как снять наращенные ногти без аппарата в домашних условиях.

Перед самой процедурой нужно запастись специальной жидкостью, которая действует на акриловое покрытие ногтей, а также пилочкой, бафиком, кусачками и фольгой — здесь без нее не обойтись.

Сначала кусачками отрезаем акриловый отросший ноготь.

Затем спиливаем финиш — блестящий слой, которым завершают маникюр и закрепляют акрил. Без удаления финиша снять акрил будет невозможно.

После того как с каждого ногтя спилен финиш, можно приступать к снятию акриловых ногтей.

На каждый ноготь ватным спонжиком наносим жидкость, в составе которой обязательно должен быть ацетон. После этого каждый ноготь следует замотать фольгой и оставить на полчаса.

К концу этого этапа акрил превратится в желеобразную массу, которую вы легко снимете.

Чтобы удалить оставшиеся кусочки акрила, отшлифуйте поверхности бафиком.

По окончании процедуры не забудьте нанести на руки питательный крем, чтобы не пересушить ногти жидкостью для снятия акрила.

«Здесь важно сказать об ошибке, которую совершают многие девушки. Им кажется, что отросший ноготь легко снять, подцепив пластинку. Это не так. Акрил крепко сцеплен с вашим родным ногтем, будьте аккуратны! И запаситесь терпением на снятие наращенных ногтей, дома это займет столько же времени, сколько и в салоне», — предупреждает Анна Шевчук.

Уход за ногтями

После снятия покрытия ногти нуждаются в уходе. Прежде всего, помните, что ваш естественный слой ногтя частично снят вместе с искусственным покрытием. Поэтому относитесь к рукам бережно, используйте специальные бытовые перчатки во время мытья посуды или работы на дачном участке. Уходовые средства должны включать в себя увлажняющие компоненты, такие как алоэ, глицерин, витамин Е. Для восстановления ногтевой пластины используйте специальную питательную пасту. Она может содержать пчелиный воск, протеины, витамины и минеральные вещества. Также включите в уход обработку ногтей маслом: например, самое доступное — оливковое. Можно делать ванночки с шалфеем и ромашкой. Все эти процедуры работают на предотвращение ломкости и расслаивания ногтей. И последний штрих — лечебный лак, который нужно подобрать заранее, с учетом ваших индивидуальных особенностей.