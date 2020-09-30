Лавров обсудил конфликт в Карабахе с главами МИД Армении и Азербайджана

Москва, 30 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе с коллегами из Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

В ходе телефонных разговоров Лавров выразил обеспокоенность России продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями. Глава МИД РФ призвал стороны немедленно прекратить огонь, вернуться к диалогу и не допускать провокационной риторики.

По словам Лаврова, Россия продолжит прилагать посреднические усилия, направленные на урегулирование конфликта в Карабахе. Он подтвердил готовность Москвы предоставить площадку для организации необходимых контактов.

Утром 27 сентября Нагорно-Карабахская Республика (НКР) и ее столица Степанакерт оказались под обстрелом. Власти Армении заявили об атаке Вооруженных сил Азербайджана. В Баку же стали утверждать, что начали не атаку, а контрнаступление — в ответ на «провокационные действия» армии обороны Нагорного Карабаха. В НКР опровергли эту информацию и рассказали о спланированном и давно готовившемся наступлении азербайджанских войск. Спустя несколько часов со схожими заявлениями выступили и власти Армении.

НКР, Армения и Азербайджан ввели на своей территории военное положение. Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию событий в Нагорном Карабахе.