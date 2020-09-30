В Госдуму РФ внесен закон о защите лесов на городских территориях

В Госдуму в среду, 30 сентября, внесен законопроект с поправками в Лесной кодекс России для защиты городских лесов. Как стало известно ФАН, фракция ЛДПР предлагает запретить вырубку городских лесов при новом строительстве до внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости.

Один из авторов проекта, депутат Госдумы от ЛДПР, народный избранник от Башкирии Иван Сухарев рассказал Федеральному агентству новостей, что идея поправок в Лесной кодекс окончательно оформилась после заявления главного архитектора Уфы Олега Байдина: в феврале 2020 года на официальной пресс-конференции тот предложил определить границы зеленой зоны, чтобы узнать «потенциал неисчерпанной застройки». В Уфе слишком много зеленых насаждений, их вполне можно вырубить, посчитал Байдин.

«Это возмутило общественность Уфы и всей Башкирии, — поделился депутат в разговоре с Федеральным агентством новостей. — Меня лично это тоже задело, потому что когда в Уфу приезжают гости из Москвы, они восхищаются зеленым городом, и мы этим гордимся».

Архитектор города, по сути, призвал открыто к уменьшению площади зеленых зон, объясняет депутат. Он сравнил Уфу с другими городами-миллионниками, где их площадь не превышает 5 тыс. га. При этом в столице Башкирии, где работают четыре крупных нефтеперерабатывающих завода и ряд других промышленных производств, сейчас к городским лесам отнесена территория площадью 21 тыс. га, поэтому горожане увидели в этом предложении архитектора завуалированную идею застроить зеленые легкие города.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством (статья 116 ЛК РФ) в городских лесах запрещено использовать токсичные химические препараты, охотиться, вести сельское хозяйство, добывать полезные ископаемые, строить и использовать объекты капитального строительства (за исключением гидротехнических сооружений).

Кроме того, Лесной кодекс запрещает изменять границы земель, что может привести к сокращению площади зеленых территорий. Также в этих местах запрещена свалка мусора. С одним уточнением – все вышеперечисленное возможно до постановки земель, на которых располагаются городские леса, на государственный кадастровый учет, и до внесения сведения о границах таких земель в Единый государственный реестр недвижимости.

«Все это создает реальную угрозу потери городского леса как места отдыха и естественной защиты от загрязнения окружающей среды, приводит к невозможности рационального использования городских лесов, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — Принятие законопроекта позволит сохранить средообразующие, защитные, оздоровительные и иные полезные функции городских лесов, защитить от направленных на их уничтожение действий до момента постановки земель, на которых они расположены, на государственный кадастровый учет и внесения соответствующих сведений об их границах в Единый государственный реестр недвижимости. Позволит не допустить нарушений конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду».

По словам Ивана Сухарева, инициатива родилась не на пустом месте, а на основе обращений в приемные ЛДПР.

«Сегодня вопросы экологии — самые острые. Каждый гражданин имеет право на чистый воздух и воду. Поэтому вырубка деревьев в городе не допустима. Этот законопроект исключает лазейки в законодательстве, которые позволяют уничтожать деревья в городской черте», — утверждает Сухарев.

В случае принятия поправок в Лесной кодекс группа парламентариев предлагает установить день официального опубликования закона датой вступления его в силу.