Драпеко предлагает штрафовать на 5 тысяч за снятую в кинозале маску

Санкт-Петербург, 30 сентября. Первый заместитель председателя Комитета ГД по культуре Елена Драпеко предложила наделить администрации кинотеатров правом штрафовать зрителей за отсутствие маски без привлечения сотрудников полиции. Об этом она сказала в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Глупость и пошлость на российском телевидении. Почему государство финансирует оглупление нации».

«Я считаю, что пандемия коронавируса очень серьезная проблема. Как вы знаете, у нас уже 60 депутатов переболели COVID, один скончался, и это при том что мы постоянно ходим в масках и проходим тесты. И требование Роспотребнадзора надевать маски при просмотре фильмов в кинотеатре совершенно правильно», — заявила Драпеко.

По словам депутата, штрафовать нарушителей масочного режима можно и нужно на 5 тысяч рублей. При этом она предлагает наделить правом выписывать штраф не только сотрудников полиции, но и администрацию кинотеатров, причем прямо в зале кинотеатра.

«Выписывать штрафы должны уполномоченные сотрудники кинотеатров, поскольку полиции на нарушителей мы не напасемся. А оплачивать нарушители его будут по интернету или через кассу банка», — видит решение проблемы Елена Драпеко.

По ее мнению, как только нарушители масочного режима столкнуться с реальной угрозой быть оштрафованными, они тут же наденут маски.

«Не хочешь сидеть в зале в маске — не ходи в кино, сиди дома и смотри фильм по Интернету», — рекомендует депутат тем, для кого маска во время просмотра фильма неприемлема.

Также в эфире обсудили, нужна ли цензура на государственном телевидении, как оно должно выглядеть, приемлем ли треш-контент на федеральных каналах и другие вопросы.