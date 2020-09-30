Учитель ответил на слухи о романе с Асмус

Москва, 30 сентября. Алексей Учитель впервые прокомментировал слухи о романе с Кристиной Асмус. Режиссер заявил, что он в «прекрасных отношениях» с актрисой, передает Telegram-канал «Звездач».

В СМИ появилась информация, что на днях Учителя и Асмус заметили выходящими из ресторана на Патриарших прудах в Москве. Режиссер и актриса уехали на одном автомобиле.

«На Патриарших прудах может я и был, но без Кристины Асмус. Мы с ней в прекрасных дружеских отношениях», — сказал Учитель.

Режиссер добавил, что слухи о романе — «чушь». Он назвал Асмус «замечательной» и напомнил о «тяжелой ситуации», в которой была актриса после выхода на экраны «Текста».

«Для ее кинематографической биографии это было правильно и разумно», — добавил Учитель.

Он считает, что съемки в его новом фильме «Китобой» стали для Асмус «победой».

Напомним, что в картине Клима Шипенко «Текст» было несколько откровенных эротических сцен, за которые Асмус осудили зрители. Не исключено, что этот фильм подтолкнул юмориста Гарика Харламова к разводу с актрисой.

Ранее сообщалось, что блогер Лена Миро раскритиковала Кристину Асмус за съемки в «Китобое». По ее мнению, не нужно особенного актерского таланта, чтобы показывать «пупырки» на веб-камеру.