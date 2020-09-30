Политолог дал совет депутату Рады, захотевшему переименовать Россию

Желание украинских политиков переименовать Россию — это часть плана дерусификации Украины, которая реализуется в стране еще с начала «девяностых». Такое мнение ФАН высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Переименовать Россию

Украина должна на государственном уровне переименовать Россию в Московию. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев.

«Каждая нация сама решает, как называть соседей», — заявил депутат.

Он привел в пример названия Германии в разных языках — русском, французском и украинском.

«Французы называют Германию Аллеманией, и что? А россияне — «Германия», а мы — «Нимеччина». И что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого? Или, может, на россиян или на французов?» — спросил Потураев.

Дерусификация Украины

В свою очередь Иван Скориков предложил Потураеву для начала переименовать свою русскую фамилию.

«Примечательная особенность, что неофиты украинства из числа бывших русских, как правило, в своей биографии имеют солидный стаж политической проституции. Вот и у Потураева расстройство самоидентификации тоже сформировалось на почве профдеформации. Потураев исправно обслуживал и [бывшего президента Украины Леонида] Кучму и всех оранжевых и регионалов. Во время Евромайдана он сделал аккуратную паузу. И как только почуял тренд, начал соревноваться с [Ларисой] Ницой и [Ириной] Фарион за лавры русофобии. В проекте дерусификации такие выродки выпрыгивают из шараваров выше самых «щирых бандеровцев», — пояснил Иван Скориков.

Эксперт заметил, что «московиты» и «Московия» — это польско-литовские именования, а никак не самоидентификация русского народа и государства. И объяснять это Потураеву, по его мнению, бессмысленно, он это прекрасно знает. Более того, Скориков обратил внимание, что существуют грамоты, титулы, указы допетровской эпохи, где можно обнаружить всем известное Царство Русское в течение двух столетий. На Украине уже давно официально называют русский язык «российским», и даже пытаются это сделать в отношении Русской Церкви. Это сознательная политика дерусификации языка, культуры, истории идет с 90-х.

«Самые отмороженные идеологи русофобии типа популярного писаки Владимира Белинского, также бывшего русского, заметьте, вообще распространяют миф о стране «Моксель» (Северо-западная Русь), жители которой фино-угро-татарского происхождения украли у настоящих русичей («расово чистых украинцев») их имя, на что те обиделись и назвались гордо «украинцами». Это мифотворчество хорошо ложится на пограничность самоидентификации современных украинцев. Иначе как еще доказать, чем они отличаются от русских, кроме как их «неполноценностью». Подобный бред тиражируется уже не только на ТВ, но и с трибуны Рады. И пусть пан Потураев почаще его несет, чтобы избиратели, особенно юго-востока Украины, окончательно осознали к предстоящим местным выборам, кому служат так называемые «Слуги народа» русскоязычного пана Зеленского», — заключил Иван Скориков.

Напомним, депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.