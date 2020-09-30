Москва, 30 сентября. Конкин рассказал, кто станет опекуном его осиротевшей внучки. Об этом рассказало интернет-издание «Вечерний курьер».

Как говорит актер, его 11-летняя внучка, потерявшая мать, будет жить в доме ее родного дяди. К себе Конкин взять девочку не может, ссылаясь на почтенный возраст и ухудшившееся на фоне трагедии здоровье. Владимиру Конкину 19 августа исполнилось 69 лет.

Удочерят девочку 48-летний сын Конкина Святослав вместе со своей женой.

Актер оценил поступок своего родного сына.

«Благородное желание моего сына», — отметил Конкин.

Девочка не против жить в доме своего родного дяди. Единственным ее желанием было, чтобы ее не отдавали сожителю 32-летней погибшей Конкиной, с которым они прожили несколько месяцев в гражданском браке до ее смерти. Сейчас девочка боится мужчину как огня, хотя раньше они много времени проводили вместе. Родственники опасаются, что экс-возлюбленный Софии мог издеваться над ее дочерью.

Владимир Конкин также отметил, что решение об усыновлении внучки принял его сын еще и потому, что биологический отец девочки не общается с ней и не платит алименты. После смерти Софьи он не связался с родственниками погибшей, чтобы предложить помощь.

У родственников есть предположение, что отец ребенка Софии может быть причастен к ее гибели. Эту теорию они планируют отстаивать в суде. Такого же мнения придерживается адвокат семейства Юлия Нитченко.