Айза Анохина удивила фанатов округлившимся животом

Москва, 30 сентября. Бьюти-блогер Айза Анохина взволновала фанатов, опубликовав в Instagram видео с округлившимся животом.

На кадрах видеоролика можно увидеть, как Айза поглаживает себя рукой по заметно округлившемуся животу. В подписи к публикации блогер назвала себя «хайпожоркой», а также намекнула, что ей пора заняться своей фигурой.

Некоторые подписчики восприняли всерьез шутку Айзы, засыпав ее вопросами о том, кто является отцом ребенка. Кроме того, часть фанатов выразила уверенность, что Айза беременна от своего возлюбленного Олега Майами.

«У вас с Олегом получиться красивая девочка», — пишет ekaterina.

«Айза, пожалей мои нервы», — отмечает dariagolitsyna.

«Когда поела пельменей», — иронизирует rnst.24.

«Кто счастливый отец?» — интересуется instazayatz.

«Ты беременна?» — спрашивает anna1997li.

«Классная шутка», — отмечает nastyagushina.

Стоит отметить, что недавно Айза опубликовала в Сети снимок роскошного кольца на безымянном пальце. Судя по имеющейся информации, украшение было подарено ей рэпером Олегом Майами. Исходя из этого можно сделать вывод, что пара решила узаконить свои отношения.

Если все действительно так, то Майами будет уже третьим по счету мужем Айзы. Ранее Анохина уже шла под венец с рэпером Гуфом, от которого у нее родился сын. Совсем недавно блогер разошлась с бизнесменом Дмитрием Анохиным, от которого имеет еще одного сына. При этом Анохин пытается забрать у бывшей супруги ребенка.