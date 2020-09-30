Экс-студентка обвинила Соколова в избиениях и шантаже

Санкт-Петербург, 30 сентября. Еще одна бывшая студентка профессора СПбГУ Олега Соколова Екатерина Пржигодская выступила в суде с заявлением, что преподаватель не раз избивал ее и угрожал расправой, сообщает «Пятый канал».

Суд Санкт-Петербурга рассматривает еще одно дело с обвинением историка Олега Соколова, ранее обвиняемого в убийстве и расчленении своей студентки Анастасии Ещенко.

Пржигодская утверждает, что состояла в отношениях с преподавателем в далеком 2008 году, когда он еще был женат. Девушка отмечает, что какое-то время не знала о браке, а потом поддавалась на убеждения Соколова в том, что он оставит жену и уйдет к студентке.

Когда спустя год после начала отношений Пржигодская попыталась порвать с профессором, он сначала «устроил истерику, ползал на коленях, просил прощения», а после применил к девушке силу.

Бывшая студентка рассказала, что 29 ноября 2008 года Соколов заманил ее в свою квартиру, где привязал к стулу, угрожал раскаленным утюгом и грозился убить и закопать на ближайшей стройке.

«Он связал мне руки сзади. Я начала получать удары. Он посадил меня на стул. В комнате были задрапированы стены красной тканью. В конце он накинул на меня кожаные поводья для лошадей и стал меня душить. Все это происходило не при свете, он принес свечи. Когда я стала задыхаться, я потеряла сознание. Он принес воды, он меня отпустил — стал плакать, что я его довела до состояния аффекта», — рассказала пострадавшая.

После произошедшего Пржигодской удалось выбраться из квартиры, но Соколов продолжал преследовать ее и шантажировать, используя также психологическое давление через мать девушки, чтобы девушка отказалась от обвинений в попытке убийства.

Ранее доцент подал на Пржигодскую иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Причиной стали ее рассказы о временах их сожительства в фильме «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона». Соколов потребовал от бывшей сожительницы публичных извинений и опровержений озвученных в фильме фактов.