Эдуард Лозанский: Уровень ненависти в США слишком высок, страна расколота

Я смотрел первый раунд президентских дебатов в США. Мое личное мнение — Джо Байден выглядел лучше, чем ожидалось. Многие думали, что он начнет путать даты и имена, не понимая, где он находится — ну, как обычно. Но, видимо, его подготовили — или доктора поработали — выглядел и держался он достаточно хорошо.

Байден улыбался, а его оппонент Дональд Трамп все время держался жестко, нахмурившись. Людям все же нравится улыбка, а не строгость на лице.

Самое главное в этих дебатах — начало и конец. Внутри была перепалка, оскорбления. Трамп держался — да, он, конечно, говорил о неправильной политике Байдена, но все-таки не опускался до личных оскорблений.

А вот Байден — опускался, называл Трампа расистом, лжецом. Держался не по-президентски, так себя кандидаты в президенты не ведут. Можно спорить по политическим вопросам, но личные оскорбления — это недостойно.

Согласно опросам общественного мнения, Байден победил с небольшим отрывом — 60% на 40%. Будут и другие опросы. И все-таки видно, что разрыв пока небольшой, а окончательное решение будет принимать Верховный суд.

Этому уделили немного времени в начале — и к этому же пришли и в конце. Когда кандидатов спросили, признают ли они результаты выборов, Трамп сказал, что признает только в случае выборов честных. Но честные выборы, как он и сам потом признал, невозможны. Голосование по почте — это наверняка подлоги и фальсификация. Ясно, что Трамп не намерен признавать результаты в случае проигрыша.

И тогда будет повторение того, что было в 2000 году, когда результат определил Верховный суд. Поэтому в Сенате с большой вероятностью проголосуют за действующего президента США — судя по тому, какой расклад между демократами и республиканцами. И тогда у Трампа появляются лучшие шансы на победу.

Я считаю, что Байден признает свое поражение, а Трамп — нет.

Не думаю, что дело дойдет до гражданской войны — просто потому, что есть Верховный суд. А если у Трампа будет большинство, то на этом все и закончится.

Только если будут какие-то махинации на самих участках, как произошло в Филадельфии на днях, когда сторонники Трампа пришли посмотреть, как проходит процедура изучения общественного мнения, экзитполы, и их даже не пустили. Видимо, в Филадельфии все контролировали демократы.

Естественно, если такие вещи будут происходить, если будут явные нарушения, дело может дойти до драки. Но если все будет цивилизованно, то Байден свое поражение признает, а Трамп — нет.

Что касается американцев, то они уже все для себя решили. По опросам общественного мнения мы видим, что Байден опережает Трампа, но мы знаем, что многие сторонники Трампа стараются о своих симпатиях даже не говорить, так как ненависть к Трампу настолько велика, что некоторые просто опасаются.

Эти предварительные опросы повторяют то, что было с Хиллари Клинтон, когда она шла на президентские выборы с большим опережением — и результаты оказались для нее совершенно неожиданными. Ведь известно, что она уже была готова объявить о своей победе, но этого не случилось. Поэтому этим опросам сейчас нельзя доверять — уровень ненависти в Штатах невероятно высок, страна расколота.

Большая вероятность, что 3 ноября мы не узнаем итоги выборов президента США. Некоторое время перепалка будет продолжаться, будут звучать взаимные обвинения, происходить судебные разбирательства, которые должны будут дойти до Верховного суда.

Байден окружен ярыми ненавистниками России. В его команде есть Майкл Карпентер, который потенциально будет у него госсекретарем или министром обороны. В их программе Россия — враг номер один, которого нужно душить и давить.

Единственное, если Байден победит и будет понимать, что все это может привести к войне — он, наверное, захочет избежать Третьей мировой и может пойти на какой-то неожиданный шаг. Так же, как 37-й президент США Ричард Никсон сделал в свое время с Китаем.

Если Трамп будет делать какие-то шаги навстречу России, его будут обвинять в том, что он — агент Владимира Путина, а если это будет делать Байден, то его в этом обвинять не будут. У него будет шанс пойти на перезагрузку, так же, как сделал это предшественник Трампа, 44-й президент Штатов Барак Обама. Но пока не видно в его команде тех, кто на это готов.

Трамп обещал многое и говорил правильные вещи, например, что хорошие отношения с Россией — это хорошо для Америки, но ничего не смог добиться. А чтобы доказать, что он не агент Москвы, он стал проводить политику еще более антироссийскую, чем Обама. Так что никаких особых перспектив и с тем и с другим кандидатом в президенты США для России не видно.

Трамп идет на второй срок — и ему уже нечего терять, он может вернуться к прежней своей философии. Но кроме него самого в его команде больше никто это не повторял. Был Майкл Флинн, которого он назначил советником по национальной безопасности — он мог бы и быть, но его убрали из команды.

Трамп говорит одно, а делает другое. К примеру, его циничная политика по отношению к «Северному потоку — 2». Его сторонник назвал это политикой рэкета — как ты можешь угрожать своим союзникам, чтобы они покупали твой товар, а не другой? Ничего хорошего ожидать пока не стоит.

Внешней политики в этих дебатах не было, но будут специальные, третьи дебаты. На них Трамп будет говорить то же самое: что с Россией отношения должны быть хорошие, поскольку это лучше для Америки, а Байден будет говорить, что его оппонент — агент Кремля, и что Россия — враг номер один. Он будет утверждать, что Россия пытается разделить американское общество.

Это говорят демократы, председатель комитета по разведке Адам Шифф, ну и пресса, естественно.

А Трамп — есть маленький шанс, что если он победит, то поймет, что он может наконец начать проводить ту политику, которую обещал. Но он не сможет этого сделать, поскольку Конгресс ему не позволит. В Конгрессе практически никто не считает, что с Россией нужно улучшать отношения.

Такие есть только среди экспертов, общественности. Вот недавно было письмо, которое написали 103 видных американских эксперта, занимавшие высшие чины в правительстве. В их числе — Джордж Шульц, который был госсекретарем у 40-го президента США Рональда Рейгана, сенаторы, которые говорят, что мы движемся к Третьей мировой войне, причем войне ядерной, и нужно что-то сделать, начать с Россией диалог. Но это обращение не нашло никаких отзывов.

В общем, ситуация не очень обнадеживающая…