Познер назвал «абсолютно позорными» теледебаты Трампа и Байдена

Москва, 30 сентября. Известный журналист, теле- и радиоведущий Владимир Познер назвал «абсолютно позорными» дебаты Дональда Трампа и Джозефа Байдена — кандидатов на пост президента США, передает НСН.

Познер признался, что дискуссия произвела на него тяжелое впечатление. Телеведущий отметил, что Трамп и Байден не говорили о проблемах и их решении, а лишь оскорбляли друг друга и «бросались обвинениями».

«Они друг друга перебивали, друг друга не слушали. <…> После просмотра этих дебатов мне стало жалко Америку», — констатировал он.

Журналист вспомнил, что в истории США было много посредственных и мало интересных президентов. К таковым он отнес как нынешнего главу Белого дома, так и 43-го лидера страны Джорджа Буша — младшего. Назвал Познер и лучших, на его взгляд, руководителей страны.

«Есть несколько президентов, которых я лично выделяю. Например, Джон Адамс, например, Томас Джефферсон. Авраам Линкольн. Франклин Делано Рузвельт», — сказал он.

В минувший вторник на площадке университета Case Western Reserve в Кливленде (штат Огайо) прошел первый раунд публичных теледебатов Трампа и Байдена, который продлился 96 минут. Во время дискуссии действующий президент США неоднократно перебивал оппонента, а в ответ Баден называл политика «клоуном», который «не дает и слова сказать».

Как напоминает Infox.ru, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп может побить рекорд Рональда Рейгана по возрасту нахождения у власти, если будет избран на второй срок. С другой стороны, если пост главы Белого дома займет Байден, уже с первого дня президентства он станет самым пожилым американским лидером в истории.