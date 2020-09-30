Малахова с голым торсом высмеяли пользователи TikTok

Москва, 30 сентября. Полуголого телеведущего Андрея Малахова высмеяли на платформе TikTok.

Ролик, на котором знаменитый телеведущий танцует с голым торсом, за сутки набрал около восьми миллионов просмотров. Но молодые люди от 14 до 18 лет, составляющие основную аудиторию TikTok, не оценили выступление Малахова. Они обратили внимание телеведущего на то, что тренды молодежной платформы выглядят смешно в исполнении людей, чей пубертатный период остался далеко позади.

«Дядя Андрей, вы чего?» — спросила телеведущего barbie. «Кто продает глаза, которые этого не видели?» — пошутила claud.

Некоторые пользователи TikTok начали иронизировать над тем, что раскрыли секрет популярности Малахова у своих мам и бабушек.

«Теперь понятно, почему у меня бабушка смотрит тебя 24 на 7», — написала Розалия Рамоненко. «Я понял теперь, почему его все бабки любят. Да он бабулечный краш!» — добавил kcixogd.

Андрей Малахов не раз подвергался критике со стороны молодежи. Недавно с нецензурными выражениями на него обрушилась дочь Михаила Ефремова Анна Мария за то, что, по ее мнению, телеведущий позволил себе беспочвенные обвинения в адрес ее родителей на шоу, посвященном смертельному ДТП с участием актера.

Также Малахов и его жена Наталья Шкулева оказались замешаны в скандале, связанном с публикацией в журнале StarHit клеветы в адрес сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Позже Рудковская заявила, что к Малахову претензий не имеет, извинения от издания его жены выслушала, но данный вопрос закрытым не считает.