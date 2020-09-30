Москва, 30 сентября. Якубович ответил на обвинения в адрес «Поля чудес». Об этом рассказало интернет-издание Newinform.

По словам российского телеведущего и актера Леонида Якубовича, заявления экс-игроков шоу о том, что редакторы программы обманывают телезрителей, ему не интересны. Он также добавил, что это никак не отразится на рейтингах программы.

«Мне не интересны обвинения в адрес шоу «Поле чудес», что касается рейтингов, беспокойства напрасны», — отметил шоумен.

Ранее бывшие игроки шоу «Поле чудес», которое выходит на Первом канале с 1999 года, заявили, что участники программы подставные. Об этом писал ФАН.

«Редакторы программы перед началом съемок составили для меня легенду, которую я должен был рассказать, якобы о себе, также мне выдали подарки, которые традиционно вручаются ведущему Леониду Якубовичу», — поделился один участников игры Михаил Майер.

Информацию о том, что подарки для телешоу готовы всегда подтвердили и другие участники программы. В любом случае, даже, если гость программы приехали без презентов, подарки в студии все же появятся. Кроме того, всегда в арсенале авторов программы найдутся подарки «в довесок», если у гостя их недостаточно для эффектного выхода.

Леонид Якубович не раз говорил, что никогда не смотрел выпуски «Поле чудес» со своим участием по телевизору. Стоит отметить, что он второй ведущий телешоу, первым стал создатель игры Влад Листьев, но вскоре ведущему надоел проект и он передал бразды правления Якубовичу. Для многих до сих пор остается загадкой, как программа не перестает быть популярной спустя почти 30 лет.