Доктор Мясников рассказал, при каких симптомах COVID-19 нужно ехать к врачу

Москва, 30 сентября. Российский врач и телеведущий Александр Мясников перечислил симптомы коронавирусной инфекции, появление которых требует немедленного обращения к медикам, передает РИА Новости.

По его словам, незначительное повышение температуры не означает наличия коронавируса, поэтом в подобных случаях лучше оставаться дома. Однако возникновение сильной одышки и кашля является поводом для обращения к медикам.

«Надо ехать, когда вы не можете подняться на второй этаж, не можете говорить без одышки. Когда она появляется рано, а не на седьмой день», — сказал Мясников.

Он также добавил, что при наличии легкой формы коронавируса лучше отказаться от посещения клиники, так как есть риск заразиться более тяжелой инфекцией.

«Больница — это рассадник заразы. Если вы приехали туда с легкой формой COVID-19, то можете получить суперинфекцию. Больничные инфекции — самые тяжелые», — подчеркнул Мясников.

Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавирусной инфекции. В начале сентября препарат поступил в российские медицинские центры, где стартовали пострегистрационные исследования с участием добровольцев.