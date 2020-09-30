Перепелица уверен, что Лукашенко не блефует с лишением Клайпеды грузопотока

Минск, 30 сентября. Минск действительно готовится отказаться от услуг литовских портов, президент Белоруссии Александр Лукашенко не блефует, говоря о планах переориентировать грузопоток из Литвы в Россию. В этом уверен литовский политический эксперт, публицист Сергей Перепелица, сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск изучит возможность строительства морского терминала, который может быть возведен на территории Ленинградской области. Речь о российско-белорусском проекте, который, вероятнее всего, реализуется за счет средств из российского кредита, сэкономленных при основании БелАЭС.

Перепелица, комментируя эти планы, отметил, что Лукашенко не блефует с лишением Клайпеды грузопотока и всерьез планирует отказаться от транзита товаров через Прибалтику. Россия, в свою очередь, готова оказать всю необходимую помощь Минску в данном начинании, поскольку больше не намерена терпеть русофобскую политику Вильнюса.

Политический эксперт уверен, что РФ может снизить тарифы на железнодорожные перевозки белорусских товаров и позволить Минску без проблем направить свой грузовой поток через Усть-Лугу. Такое решение Белоруссии станет серьезным ударом по финансовому благополучию Литвы — стране придется очень туго.

«Да, России тоже несладко. Но это огромное государство. Расходы на то, чтобы проучить прибалтийских соседей, будут вполне оправданы», — подчеркнул публицист.

Он также обратил внимание, что Минск таким образом очень жестко проучит Вильнюс за вмешательство во внутренние дела Белоруссии, поскольку Европейский союз вряд ли окажет помощь Литве в данной ситуации.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич оценил реакцию Минска на санкционную политику прибалтийских стран. По его словам, белорусские власти быстро и эффективно ответили на ограничительные меры.