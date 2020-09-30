В НКР опровергли заявления о применении Арменией комплекса «Точка-У»

Степанакерт, 30 сентября. Информационный штаб правительства Нагорно-Карабахской Республики (НКР) опроверг заявление Минобороны Азербайджана о том, что Армения якобы «применила» тактический ракетный комплекс «Точка-У» в ходе боевых действий в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее азербайджанское военное ведомство выступило с утверждением, что Армения будто бы задействовала комплекс «Точка-У» в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, но «из-за непригодности и низкого качества» три из выпущенных ракет не взорвались.

В НКР подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

«Азербайджанская пропагандистская машина распространила очередную дезинформацию о том, что Армия обороны Арцаха (Карабаха. – Прим. ФАН) применила тактический ракетный комплекс «Точка-У», — отметили в республике.

В штабе обратили внимание, что на снимке, представленном Азербайджаном в качестве «доказательства», совершенно другая ракета.

Как напоминает «Ридус», активные боевые действия вдоль всей линии соприкосновения Вооруженных сил Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе начались в воскресенье утром. Стороны винят друг друга в эскалации противостояния. Объявлено военное положение, началась мобилизация.

Москва призвала Армению и Азербайджан возобновить мирные переговоры, прекратив кровопролитие, передает НСН.

Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию событий в регионе.