Донбасс сегодня: ДНР под минометным огнем, солдаты ВСУ продают гранатометы волонтерам

Донбасс, 30 сентября. Украинские войска обстреляли пригород Горловки из минометов. ОБСЕ фиксирует нарушения армией Киева мирных соглашений. Незаконный оборот оружия и боеприпасов из зоны ООС растет. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Вооруженные силы Украины трижды за сутки открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Обстрелы велись по Горловке и Ленинскому с применением противотанковых гранатометов и 82-мм минометов. В Луганской Народной Республике обстрелов не зафиксировано.

ОБСЕ уличила армию Киева в нарушениях

Международные наблюдатели продолжают публиковать информацию о нарушениях украинской стороной мирных соглашений, сообщают в донецком управлении народной милиции. Военнослужащие сразу нескольких бригад ВСУ разместили более двух десятков единиц вооружений и техники вблизи гражданских объектов в Марьинке, Новотроицком, Березовом и еще четырех населенных пунктов.

Украинская армия под прикрытием перемирия продолжает активно минировать территорию в зоне Операции объединенных сил. В районе дислокации 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ зафиксирована установка девяти противотанковых мин. Еще двое военнослужащих данной бригады замечены на оставленных ранее позициях в районе Петровского, где, согласно договоренностям, после разведения сил и средств не должны находиться ни вооружения, ни личный состав.

Солдаты ВСУ продают оружие волонтерам

Незаконная торговля оружием из зоны боевых действий лишь набирает обороты, вопреки стараниям украинских спецслужб и правоохранителей. Об очередном случае продажи оружия и боеприпасов украинскими силовиками сообщает Народная милиция ДНР со ссылкой на данные разведки.

На днях следователи военной прокуратуры Украины задержали офицера и двух рядовых 21-го батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ во время попытки продать волонтерам партию оружия. «Защитники» Украины пытались реализовать три автомата, два противотанковых гранатомета и более пяти тысяч патронов разного калибра.

По данным украинского следствия, военнослужащие данной бригады и ранее продавали оружие общественникам. На данный момент правоохранители определяют круг вовлеченных в незаконный оборот оружия и боеприпасов лиц.

Женщина и ребенок подорвались в ЛНР на украинской гранате

Трагический инцидент произошел на территории Луганской Народной Республики накануне, сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям. В подконтрольном республике населенном пункте Золотое-5 ранения при подрыве на неустановленном взрывном устройстве получили женщина с ребенком.

Данный населенный пункт находится непосредственно на линии разграничения. Как пояснили корреспонденту ФАН в Народной милиции ЛНР, инцидент произошел в результате взрыва неразорвавшегося боеприпаса, выпущенного с позиций 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В Народной милиции призвали жителей прифронтовых населенных пунктов быть бдительными при передвижении и ведении хозяйственных работ, а также сообщать о фактах обнаружения боеприпасов и подозрительных предметов в специальные службы.