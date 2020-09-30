Роспотребнадзор не исключает новых ограничений из-за коронавируса

Москва, 30 сентября. Роспотребнадзор ввиду роста заражений COVID-19 не исключает появления новых ограничительных мер. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная, сообщает «Интерфакс».

Эксперт также отметила, что если эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться, то выход на плато ждет нашу страну в октябре.

«Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Все зависит от динамики заболеваемости», — заявила представитель ведомства.

При этом она подчеркнула, что при условии соблюдения всех санитарных требований «есть большая вероятность, что ужесточение мер не понадобится».

Специалист отметила, что после выхода на плато Россию, скорее всего, ждет спад заболеваемости в течение октября.

«Мы можем выйти на плато в течение ближайших 10 дней, а можем в начале ноября. Все зависит от мер контроля над инфекцией, от того, насколько население сознательно и скрупулезно будет соблюдать необходимые меры профилактики», — подчеркнула Пшеничная.

Она призвала россиян соблюдать все меры предосторожности и ответственно относиться к своему здоровью.

О важности соблюдения санитарных требования ранее заявлял и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, тем не менее признавшийся в том, что посещал кинотеатр без маски.

Также Песков заверил россиян, что отечественная система здравоохранения готова ко второй волне коронавируса, «полностью мобилизована и укомплектована оборудованием». Кроме того, государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» закончил клинические испытания разработанной им вакцины от коронавируса нового типа.