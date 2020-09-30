План Польши и Венгрии «надзирать» в ЕС назвали «визгом истеричной барышни»

План Польши и Венгрии по «надзирательству» в Европейском союзе — «визг истеричной барышни». Об этом в комментарии ФАН заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Надзиратели в ЕС

Власти Венгрии и Польши собираются создать общественный институт, который будет выявлять нарушения закона на территории Европейского союза. Об этом сообщает телеканал TRT World.

Инициатива прозвучала в ходе встречи министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с главой польского внешнеполитического ведомства Збигневом Рау.

Сийярто отметил, что решение создать общественный институт является ответной мерой на обвинения со стороны ЕС «в подрыве демократических ценностей путем оказания политического влияния на средства массовой информации и суды» в ходе пандемии коронавируса. По его словам, цель института — сделать так, чтобы Польшу и Венгрию «не принимали за дураков». Он добавил, что обе страны намерены следить за тем, как соблюдается принцип верховенства права на территории всего Евросоюза.

Вместе с тем Рау подчеркнул, что такой институт будет оказывать положительное воздействие на развитие «правовых дебатов», которые позволят избежать враждебных настроений политиков.

«Визг истеричной барышни»

Как отметил Дмитрий Родионов, создать что-то официальное, реально работающее и на что-то влияющее — Польша и Венгрия не могут. Такой институт просто не предусмотрен законодательством ЕС.

«Польша и Венгрия могут, конечно, создать общественную организацию, но у нее не будет юридических полномочий проводить какой-то надзор. Разве что где-то, по доброте душевной, позволят «надзирателям» осуществлять какую-то деятельность, которая не будет иметь никаких правовых последствий. Да, и то, сомневаюсь, что разрешат где-то за пределами Польши и Венгрии», — пояснил Дмитрий Родионов.

При этом, заметил политолог, если Европа сама захочет создать подобный орган, она это сделает. Но ни Будапешт, ни Варшава никакого особого влияния там иметь не будут.

«В Брюсселе, если что, никто их за дураков не держит, их держат за государства, обвиняемые в подрыве демократических ценностей путем оказания политического влияния на СМИ и суды. И за это против них и выступают. <...> Заявление глав МИД двух стран — это попытка перевести стрелки с собственных проступков, визг истеричной барышни, который вряд ли кем-либо вообще будет услышан», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее в Белоруссии заявили о желании Польши править Восточной Европой. Варшава совершенно открыто заявляет о своих амбициях стать лидером в этом регионе.