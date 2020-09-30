Армения заявила о новых случаях применения турецких F-16 в боях в Карабахе

Ереван, 30 сентября. Истребители F-16 ВВС Турции были задействованы азербайджанской стороной в боевых действиях на северо-восточном и южном направлениях в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

«Противник применил турецкие истребители F-16 сначала на северо-восточном, затем — южном направлении линии соприкосновения. На данный момент продолжаются интенсивные бои по всей протяженности линии фронта», — написала Степанян.

29 сентября Минобороны Армении заявило, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. Сбитый над территорией Армении штурмовик пилотировал майор Валерий Данелин.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновилось вооруженное противостояние между военными Армении и Азербайджана.

Противоречия между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха продолжаются более 30 лет. В 1991 году населенный преимущественно армянами регион провозгласил независимость от Азербайджана. Позднее азербайджанская сторона предприняла попытку вернуть силой контроль над регионом, однако это привело к вооруженному противостоянию с Арменией.

В 1994 году Армения и Азербайджан при посредничестве Москвы подписали протокол о перемирии, однако периодически в Нагорном Карабахе возобновляются вооруженные столкновения.

Федеральное агентство новостей следит за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и ведет текстовую трансляцию с места событий.