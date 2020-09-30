Сотрудницу посольства США до смерти избили в Киеве

Киев, 30 сентября. Сотрудницу посольства США избили в Киеве, от полученных травм она скончалась. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киевского управления Национальной полиции Украины.

Женщину обнаружили на улице случайные прохожие. Ее нашли в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей в Шевченковском районе столицы. Она находилась в бессознательном состоянии, с травмой головы.

«Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась. При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя…», — говорится в сообщении.

Полиция считает, что к нападению может быть причастен высокий темноволосый мужчина 30-40 лет. Также уточняется, что его рост от 190 до 200 сантиметров, он был одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку. Волосы темные, по бокам коротко подстрижены. Его поиски продолжаются.

На месте обнаружения женщины и в медучреждении проводятся следственные действия, разыскиваются свидетели и очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Полицейские зарегистрировали сведения по данному случаю, но пока этому событию не присвоена правовая квалификация. Ее определят после проверки.