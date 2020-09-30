Вашингтон, 30 сентября. США ввели новые санкции против Сирии, которые коснулись в том числе Минтуризма арабской республики. Об этом говорится на официальном сайте американского Минфина.

В черные списки добавили шесть сирийцев, одного кубинца и 13 сирийских компаний. Организации, которых затронуло расширение ограничительных мер, связаны, по данным Вашингтона, с одним из попавших под санкции сирийских бизнесменов, а также с Министерством туризма Сирии.

Напомним, что войска США присутствуют на территории Сирии незаконно. Как рассказал ранее президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад, США, Франция, Великобритания и несколько других стран долгое время оказывали поддержку боевикам террористических группировок.

Силы международной коалиции по борьбе с ИГИЛ1 (запрещена в РФ), возглавляемой США, убили более трех тысяч мирных жителей Сирии за шесть лет. Кроме того, под контролем ВС США осуществляется незаконная добыча и вывоз нефти, принадлежащей сирийскому народу.

Россия же после призыва Дамаска о помощи сумела остановить распространение международного терроризма на Ближнем Востоке и сохранить государственность Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.