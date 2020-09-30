Украинский депутат предложил переименовать Россию в Московию

Киев, 30 сентября. Украина должна на официальном уровне называть Россию Московией. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев в эфире телеканала «Украина 24».

Свою идею парламентарий обосновал тем, что каждая нация вольна в своих решениях, «как называть соседей».

Потураев привел в пример французов, которые называют Германию «Аллеманией», и украинцев, использующих название «Нимеччина».

«И что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого? Или, может, на россиян, или на французов?» — спросил депутат.

Ведущая телеканала назвала это предложение унизительным, что возмутило Потураева. Он аргументировал свои слова тем, что Российская империя получила такое название только при правлении Петра I.

«А до этого они назывались Московское царство или Московия и не обижались», — заключил парламентарий.

При этом Потураев не сообщил, что принесет Украине его инициатива.

Ранее Никита Потураев уже выступал с неоднозначными предложениями — ввести понятия «российского языка» и отдельно «украинского русского языка». Политик убежден, что «украинский русский» отличается от литературного русского языка, который на Украине подвергается сильным изменениям.