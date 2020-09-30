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Любовница Прилучного примерила платье невесты

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Любовница Прилучного примерила платье невесты

Москва, 30 сентября. Любовница актера Павла Прилучного примерила платье невесты. Об этом сообщает интернет-издание 7 дней.

В Сети появились снимки актрисы Мирославы Карпович, где она запечатлена в образе, заточенной в башне принцессы, ожидающей своего принципа. На фото звезда сериала «Папины дочки» задумчиво позирует в роскошном платье с большим букетом цветов.

Как рассказала сама Карпович, эти снимки сделаны около пяти лет назад, когда ей представилась возможность принять участие в проекте организатора свадеб Анастасии Соколовой. В фотосессии и образ выбран не случайно, Мария всегда знала, что выйдет замуж только однажды и на всю жизнь, поэтому 34-летняя актриса еще не зарегистрировала свои отношения.

Фанаты же уверены, что звезда не просто так опубликовала фото в свадебном платье. Таким образом она хочет намекнуть своему возлюбленному Павлу Прилучному, что их отношениям пора перейти на новый уровень.

Любовница Прилучного примерила платье невесты

Есть мнение, что актриса уже сделала свой выбор и определилась с будущим супругом, но разделяет ли ее чувства сам Прилучный не известно.

В начале осени Мирослава кардинально подошла к смене своего имиджа. Она обрезала длинные локоны и сменила цвет волос на русый. В новом образе она предстала на премьере спектакля «Косметика врага». По слухам, на репетиции этого спектакля она и соблазнила на тот момент женатого актера Павла Прилучного. Скандал между супругами вспыхнул летом, сейчас они в разводе.

Источник: 7 дней
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