Любовница Прилучного примерила платье невесты

Москва, 30 сентября. Любовница актера Павла Прилучного примерила платье невесты. Об этом сообщает интернет-издание 7 дней.

В Сети появились снимки актрисы Мирославы Карпович, где она запечатлена в образе, заточенной в башне принцессы, ожидающей своего принципа. На фото звезда сериала «Папины дочки» задумчиво позирует в роскошном платье с большим букетом цветов.

Как рассказала сама Карпович, эти снимки сделаны около пяти лет назад, когда ей представилась возможность принять участие в проекте организатора свадеб Анастасии Соколовой. В фотосессии и образ выбран не случайно, Мария всегда знала, что выйдет замуж только однажды и на всю жизнь, поэтому 34-летняя актриса еще не зарегистрировала свои отношения.

Фанаты же уверены, что звезда не просто так опубликовала фото в свадебном платье. Таким образом она хочет намекнуть своему возлюбленному Павлу Прилучному, что их отношениям пора перейти на новый уровень.

Есть мнение, что актриса уже сделала свой выбор и определилась с будущим супругом, но разделяет ли ее чувства сам Прилучный не известно.

В начале осени Мирослава кардинально подошла к смене своего имиджа. Она обрезала длинные локоны и сменила цвет волос на русый. В новом образе она предстала на премьере спектакля «Косметика врага». По слухам, на репетиции этого спектакля она и соблазнила на тот момент женатого актера Павла Прилучного. Скандал между супругами вспыхнул летом, сейчас они в разводе.